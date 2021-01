Actievoerders tegengehouden die zelf willen prikken • Eerste Oxford-vaccin toegediend in VK

De autoriteiten in België maken zich zorgen over een sterke stijging van het aantal besmettingen in de omgeving van Wuustwezel, dicht bij de Nederlandse grens. In zeven dagen nam het aantal besmettingen daar met 60 procent toe, schrijft De Standaard. Het zijn vooral besmettingen in familiekring. Er is een mutatie ontdekt die het virus mogelijk meer besmettelijk maakt.

"Het is te vroeg om al definitieve conclusies te trekken", zei microbioloog Herman Goossens tegen De Tijd. "Maar twee weken geleden werd in de wetenschappelijke publicatie Science een paper gepubliceerd over die specifieke mutatie, met als conclusie dat ze meer besmettelijkheid veroorzaakt. Deze conclusie was echter gebaseerd op laboratoriumexperimenten."