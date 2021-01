Weer explosie bij Poolse supermarkt van Iraakse eigenaars

In Tilburg is een explosief afgegaan bij een Poolse supermarkt. Daarna brak er brand uit, die door de brandweer vrij snel kon worden geblust.

De schade aan het pand is aanzienlijk. Ook zijn de ruiten van de bergingen van een nabijgelegen flat gesneuveld. "Het pand is grotendeels verwoest", zegt verslaggever Martijn van de Zande in het NOS Radio 1 Journaal. Een buurtbewoner hoorde rond 02.20 uur een harde knal. Hij wist zeker dat het niet om vuurwerk ging, zei hij tegen de verslaggever.

Er zijn geen slachtoffers gemeld en de naastgelegen winkelpanden zijn niet beschadigd. De toedracht is nog onbekend. De politie vraagt getuigen zich te melden en vraagt ook naar camerabeelden.

De eigenaar van de supermarkt is boos en verontwaardigd, zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij begrijpt niet waarom zijn winkel doelwit is van een aanslag. "Ik heb geen vijanden." De winkel was pas sinds oktober open.

"Ik ben heel verdrietig", zo zegt hij tegen de omroep. "Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak. De politie is lui", vindt hij. "In Aalsmeer en Beverwijk hadden ze ook al beloofd dat ze in actie zouden komen. Er is gewoon helemaal niets gebeurd." Die winkels werden gerund door leden van zijn familie.

Politieonderzoek

"Die informatie nemen we ook mee in ons onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie in het NOS Radio 1 Journaal. Hij kon nog niet zeggen of de explosies in andere supermarkten verband houden met deze explosie. "Maar we stoppen onze kop ook niet in het zand. We houden contact met de politie in de andere gemeenten en houden er rekening mee in ons onderzoek."

De politie hoopt dat omwonenden camerabeelden kunnen tonen. "Misschien is daar wel een auto of een fiets of een brommer op te zien met mogelijke daders. Of misschien waren ze wel te voet." De woordvoerder zegt nu zo veel mogelijk getuigen te willen spreken.

Een van de getuigen die de politie nog uitgebreid wil spreken is een man die voor de explosie mensen hoorde timmeren aan het pand. "Toen ik dat hoorde, belde ik de politie", zegt hij tegen de verslaggever. "Daarna hoorde ik de knal. Van het timmeren tot aan de knal duurde ongeveer 8 minuten", zegt hij.

Eerdere aanslagen

De explosies in Beverwijk en Aalsmeer waren vorige maand. Ook in Heeswijk-Dinther werd een supermarkt getroffen. De winkels zijn allemaal in handen van Iraaks-Koerdische eigenaars. De politie ging toen uit van een gecoördineerde actie gericht tegen deze supermarkten en voerde extra surveillances uit.

De andere winkels voerden allemaal de naam Biedronka. De supermarkt in Tilburg heeft een andere naam, Warszawa XL.