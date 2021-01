Explosie bij Poolse supermarkt in Tilburg

In Tilburg is een explosief afgegaan bij een Poolse supermarkt. De politie meldt dat er brand is uitgebroken in de winkel en dat de ruiten van de bergingen van nabijgelegen woningen in een straal van 100 meter zijn gesneuveld.

Er zijn geen slachtoffers gemeld. Ook de naastgelegen winkelpanden zijn niet beschadigd. Er is volgens de politie geen gevaar voor een nieuwe explosie. Hulpdiensten zijn aanwezig en specialisten van de politie doen sporenonderzoek.

Vorige maand waren er ook een aantal explosies bij Poolse supermarkten in Beverwijk, Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. De politie ging toen uit van een gecoördineerde actie gericht tegen deze supermarkten en voerde extra surveillances uit.