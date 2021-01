Nancy Pelosi herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi is herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 80-jarige Democraat vervult deze invloedrijke functie sinds 2019 en was ook tussen 2007 en 2011 voorzitter.

Pelosi won met een krappe meerderheid van 216 stemmen, omdat vijf Democratische partijgenoten haar niet steunden. Haar Republikeinse tegenstander Kevin McCarthy kreeg 209 stemmen.

Door haar herverkiezing is Pelosi op dit moment de invloedrijkste vrouw in de Amerikaanse politiek. Zodra president Biden 20 januari wordt beëdigd verandert dit. Dan wordt vicepresident Kamala Harris, de eerste vrouw die deze functie bekleedt, de machtigste vrouw in de Amerikaanse politiek.