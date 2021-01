Frenkie de Jong matchwinner bij Barcelona

In de 27ste minuut kwam het moment van Messi en De Jong. De Argentijn, bezig aan zijn 750ste duel voor Barcelona, had een fraaie pass in huis en De Jong liep zich goed vrij en schoot zijn tweede competitiegoal van het seizoen binnen. Het was ook de tweede keer dat De Jong scoorde op een assist van Messi, na zijn treffer van februari 2020 tegen Real Betis (1-1).

Huesca-doelman Álvaro Fernández haalde een vrije trap van Messi uit de kruising en Marc-André ter Stegen voorkwam een goal van Rafa Mir. Barcelona kwam in de tweede helft minder voor de dag, maar hield de voorsprong vast. Door de winst klom Barcelona naar de vijfde plaats in La Liga.