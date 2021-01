De Jong wordt op aangeven van Messi matchwinner bij Barcelona

Scoren is niet zijn specialiteit, maar Frenkie de Jong stond zondag op de goede plek om FC Barcelona naar een overwinning bij Huesca te leiden. Op aangeven van Lionel Messi maakte De Jong het enige doelpunt: 0-1.

Met De Jong als rechtshalf en ook Sergiño Dest als rechtsback in de basis, en Antoine Griezmann op de bank, speelde de ploeg van coach Ronald Koeman een goede eerste helft. Het 18-jarige talent Pedri liet twee kansen liggen.

Messi ziet De Jong lopen

In de 27ste minuut kwam het moment van Messi en De Jong. De Argentijn, bezig aan zijn 750ste duel voor Barcelona, had een fraaie pass in huis en De Jong liep zich goed vrij en schoot zijn tweede competitiegoal van het seizoen binnen.

Het was ook de tweede keer dat De Jong scoorde op een assist van Messi, na zijn treffer van februari 2020 tegen Real Betis (1-1).