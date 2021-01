Superieure Price pakt eerste wereldtitel en gaat Van Gerwen voorbij

Na de enigszins tamme start ging het niveau in de derde set flink omhoog. Anderson noteerde een indrukwekkende 170-finish (de hoogst mogelijke uitgooi), maar het werd - vooral dankzij een gemiddelde van ruim 120 punten - 3-1 in legs voor Price.

In een leeg Alexandra Palace ging de strijd om de wereldtitel aanvankelijk redelijk gelijk op. Price, die voor het eerst in de WK-finale stond, pakte de eerste set en het tweede bedrijf ging naar Anderson.

De zege van Price is een nieuwe tik voor Michael van Gerwen, die op dit WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld na een kansloze nederlaag (5-0) tegen Dave Chisnall. Price lost Van Gerwen na liefst zeven jaar af als nummer één op de wereldranglijst.

Hij moest even op gang komen, maar toen Gerwyn Price zijn vorm had gevonden, stond er vrijwel geen maat op The Iceman in de finale van het WK darts in Londen. Price pakte zijn eerste wereldtitel door met 7-3 af te rekenen met Gary Anderson.

De als derde geplaatste Welshman pakte ook de vierde set en liep even later moeiteloos uit naar een 4-1 voorsprong. Dat dankte Price onder meer aan een opvallende 97-finish via 19, dubbel-19 en dubbel-20.

Beste WK-set ooit

Price en Anderson stonden één keer eerder in een grote finale tegenover elkaar. Dat was in 2018, tijdens de Grand Slam of Darts. In dat duel, gewonnen door Price, hadden beide heren het meermaals in woord en gebaar met elkaar aan de stok.

Nu bleven dergelijke irritaties uit, al zakte de moed Anderson gaandeweg behoorlijk in de schoenen. Price ging steeds beter spelen en was vooral qua finishes op dreef. Z'n eerste dertien pijlen op dubbel-20 waren allemaal raak.

In de zesde set, die met 3-0 naar Price ging, gooide The Iceman zelfs bijna een negendarter. Price' gemiddelde van liefst 136,64 punten was het hoogste setgemiddelde ooit op het WK.