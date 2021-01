Trump zet bestuurder Georgia onder druk: vind gewoon 11.780 stemmen

"Een ongekend brutaal telefoontje van president Trump met de hoogste verkiezingschef in Georgia", noemen Amerikaanse media het. Een telefoongesprek van een uur, waarin Trump zware druk uitoefent op zijn gesprekspartner om de verkiezingswinst van de Democraat Joe Biden in Georgia ongedaan te maken. The Washington Post heeft de hand weten te leggen op een audio-opname van het gesprek en delen ervan online gezet.

Trump zegt tegen Brad Raffensperger, de eerstverantwoordelijke bestuurder voor het verloop van de verkiezingen in de Amerikaanse staat en ook een Republikein, dat hij hem alsnog tot winnaar moet uitroepen. "Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen," zei Trump in het telefoongesprek, gisteren. Trump verloor de staat in november aan Biden met een verschil van 11.779 stemmen.

"Op zich is het niet verrassend, deze intimiderende toon", zegt correspondent Marieke de Vries. "Het is hoe Trump ook als zakenman bekendstond, maar het is wel voor het eerst dat we hem ook zo horen."