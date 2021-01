Dodental na aanval op dorpen in Niger loopt op, meer dan 100 slachtoffers

Bij de aanval van jihadisten op twee dorpen in het westen van Niger van zaterdag zijn zeker honderd mensen om het leven gekomen, bijna twee keer zoveel als aanvankelijk werd gemeld. Dat heeft premier Rafini van Niger gezegd na een bezoek aan de dorpen. Gisteren werd nog gesproken over tientallen slachtoffers.

Het tijdstip van de aanvallen viel samen met het moment dat de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen naar buiten kwam. Er lijkt geen verband te zijn tussen de politieke ontwikkelingen en de aanslagen. Volgens burgemeester Almou Hassane van de betrokken regio Tillabéri vielen in een dorp zeker 70 doden, en zijn er in een dorp verderop minstens 30 slachtoffers. Hij zegt dat er twintig gewonden zijn gevallen.

De burgemeester zegt dat de aanvallers tegelijkertijd toesloegen in de dorpen, die zo'n zeven kilometer uit elkaar liggen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken kwamen de gewapende mannen op motorfietsen uit Mali en was de aanval een vergelding. Inwoners van de dorpen zouden eerder twee jihadisten hebben gedood. Welke terreurgroep er achter de aanval zit, is niet bekend.

Dood en verderf

Vertrekkend president Issoufou van Niger heeft zijn condoleances overgebracht. Hij sprak op sociale media van een "laffe en barbaarse aanval".

De twee dorpen liggen in een onrustige regio waar de grenzen van Niger, Mali en Burkina Faso samenkomen. Islamitische terreurorganisaties en criminele bendes zaaien er al jaren dood en verderf. Twee weken geleden werden zeven militairen in een hinderlaag gelokt en vermoord. In augustus werden nog zes Franse hulpverleners, hun chauffeur en hun gids om het leven gebracht.

In Tillabéri is sinds vorig jaar een verbod op motorfietsen, in een poging de terreuraanslagen van 'mobiele jihadisten' te stoppen.