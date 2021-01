Tiental Milan wint bij Benevento, mede dankzij uitblinker Donnarumma

Franck Kessié zorgde uit een penalty voor de voorsprong van Milan. Roberto Insigne, de broer van Napoli-ster Lorenzo Insigne, knalde namens Benevento op de paal en nadat Tonali in de 34ste minuut was weggestuurd, werd Benevento steeds sterker.

AC Milan heeft met enig fortuin zijn elfde zege in vijftien wedstrijden geboekt in de Serie A. Ondanks een vroege rode kaart voor Sandro Tonali en dankzij sterk keepen van Gianluigi Donnarumma werd bij nummer tien Benevento met 2-0 gewonnen.

Doelman Donnarumma was echter onpasseerbaar. Direct na rust kwam Milan op 0-2: Rafael Leão krulde de bal over de niet al te slim uitgelopen Lorenzo Montipò in de verre hoek. Benevento creëerde ook daarna kans op kans, maar zelfs een penalty, gemist door Gianluca Caprari, leverde geen doelpunt op.

Milan, dat in de slotfase nog twee keer de paal raakte, hield dankzij de zege aartsrivaal Internazionale één punt achter zich. Inter had eerder op de dag, na een stroeve start, thuis met 6-2 gewonnen van nummer negentien Crotone. Regerend kampioen Juventus, nu zevende, ontvangt om 20.45 uur, Udinese.