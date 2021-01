Ronaldo raast door, tiental Milan wint bij Benevento

Cristiano Ronaldo had de hoofdrol in een 4-1 zege van Juventus op middenmoter Udinese zondagavond. De aanvaller scoorde twee keer en had ook nog een fraaie assist in huis.

Ronaldo schoot zijn ploeg na een half uur op voorsprong en gaf een subtiele pass op Federico Chiesa, die de score verdubbelde. Na een afgekeurde goal van Aaron Ramsey en een schot op de lat van Udinese-speler Jens Stryger Larsen was het na rust weer de beurt aan Ronaldo.

Samir leed balverlies en Rodrigo Betancur vond Ronaldo. De bijna 36-jarige Portugees maakte de 758ste officiële goal in zijn loopbaan en passeerde daarmee niemand minder dan Pelé (757). Met veertien goals voert Ronaldo de topscorerslijst in de Serie A aan.