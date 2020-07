Lot van Norwich en Krul in Premier League zo goed als bezegeld: degradatie

Het doek is bijna gevallen voor Norwich City in de Premier League. De ploeg van keeper Tim Krul verloor de degradatiekraker bij Watford met 2-1, waardoor het gat met de veilige zeventiende plaats nu tien punten is.

Er zijn nog vier speelronden te gaan en daarin neemt hekkensluiter Norwich het op tegen West Ham United, Chelsea, Burnley en Manchester City. Watford neemt de zeventiende plaats in.