Kabinet trekt in Catshuisoverleg nog geen conclusie over toeslagenaffaire

Het kabinet heeft opnieuw gesproken over het harde rapport over de uit de hand gelopen fraudejacht van de Belastingdienst, de zogenoemde toeslagenaffaire. "Het was een goed overleg, maar er zijn nog geen conclusies getrokken", zei premier Rutte na afloop.

Voor de tweede keer heeft een groot deel van het kabinet in de ambtswoning van de premier, het Catshuis, vergaderd over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Deze commissie had eind december scherpe kritiek op de manier waarop ambtenaren, rechters, de Tweede Kamer en ministers zijn omgegaan met ouders die ten onrechte beschuldigd werden van fraude.

30.000 euro

Premier Rutte sprak van een "heftig" en "fair" rapport, maar wilde nog niet zeggen welke conclusies het kabinet er uit trekt. In de kerstvakantie kwam een deel van het kabinet al samen in het Catshuis. Toen werd besloten de gedupeerde ouders allemaal 30.000 euro compensatie te geven. Dat bedrag zal de komende vier maanden worden overgemaakt voor iedereen die al in beeld is als gedupeerde. Het gaat om ongeveer 9000 mensen.

Het tweede overleg, vandaag, heeft zo'n vier uur geduurd. Ingewijden spreken over een "constructief" gesprek, maar willen geen inhoudelijke informatie geven. Het kabinet wil ergens in januari een inhoudelijke reactie klaar hebben en vervolgens een debat met de Tweede Kamer voeren.

Te vroeg

Premier Rutte wilde in december nog niet ingaan op de vraag of het kabinet mogelijk moet aftreden vanwege de harde conclusies. De commissie wees er onder meer op dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. "Ik wil nu nog geen conclusies trekken", benadrukte de premier op zijn wekelijkse persconferentie. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen."