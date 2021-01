22 van de 25 GGD-regio's starten eerder met inenten zorgmedewerkers

In 22 van de 25 regio's wordt eerder begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers, laat de GGD weten. In heel Nederland kunnen vanaf 15 januari inentingen tegen het coronavirus worden gehaald, drie dagen eerder dan was gepland.

Volgens planning verandert de startdatum voor de regio's Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht niet: dat blijft 8 januari. Daarna volgen Amsterdam, Drenthe en Haaglanden op 11 januari, een week eerder dan gepland. De andere regio's starten op 15 januari, in plaats van 18 januari.

Volgens een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zit er geen specifieke grote meevaller achter. "We hebben realistisch gepland. En als je realistisch bent, geen grote tegenvallers hebt en je werkt allemaal hard, dan loop je soms wat in op de planning. We streven ernaar om het zo snel mogelijk te doen, binnen de kaders van zorgvuldigheid."

2000 mensen ingezet

Zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingsinstellingen kunnen vanaf maandag bellen met de GGD's om een afspraak te maken voor de vaccinatie. De instantie verwacht dat het druk wordt en dat de wachttijd daardoor kan oplopen. Er worden 2000 mensen ingezet om de afspraken in te plannen. Dat kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur.

De gezamenlijke GGD's zetten op 25 centrale locaties zo'n 350 tot 400 'prikmedewerkers' in. Farmaceut BioNTech/Pfizer heeft toegezegd voldoende te leveren om 225.000 mensen twee keer te prikken, zoals nodig is om voldoende bescherming op te bouwen. GGD GHOR Nederland zegt dat er op dit moment voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn om te kunnen starten. Wel wordt er nog gezocht naar veel meer prikkers om ook in de toekomst veel mensen te kunnen inenten.

Het inenten van medewerkers uit de acute zorg, die zoals gisteren bekend werd ook voorrang krijgen, gebeurt niet op die centrale locaties. Waarschijnlijk gebeurt dat in zo'n tien ziekenhuizen, verspreid over het land. Het is nog niet precies bekend wanneer ook zij een inenting krijgen. Naar verwachting wordt daarover morgen meer bekend.