Verrassing uit brexitdeal: VK stopt met uitwisselingsprogramma Erasmus

Voor Nederlandse studenten gaat het collegegeld van Universiteit van Cambridge met duizenden ponden per jaar omhoog. - AFP

In de brexitdeal zat voor onderwijsinstellingen en studenten een verrassing: het Verenigd Koninkrijk doet niet meer mee met het Erasmus-programma. Met Erasmus kunnen Nederlandse studenten en docenten bij op uitwisseling in het buitenland, maar het Europese programma gaat verder zonder het VK. Het collegegeld in het VK stijgt voor Europeanen met duizenden ponden per jaar, waardoor mogelijk meer internationale studenten in Nederland gaan studeren. Universiteiten, hogescholen en mbo-opleidingen zijn verrast omdat de Britse regering volgens Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van Universiteit Maastricht (UM), eerder liet doorschemeren mee te blijven doen: "En dat er ten minste een langere overgangsperiode zou zijn. Als dat ze dat over kabeljauw kunnen afspreken, moet dat ook over studenten mogelijk zijn." Paul zegt de beslissing te betreuren: "Het VK heeft prachtige universiteiten, de top van Europa. Onze studenten studeren daar graag." Zijn Britse collega's waren volgens Paul even verrast als hij. "Het VK denkt na over een nieuw programma, maar zoals het er nu uitziet, zal dat eenzijdig zijn. Het heeft als doel hun studenten te sturen, maar geen te ontvangen. De samenleving daar wordt meer anti-Europa, en meer global Britain. Dit past daar helaas bij."

Wat is het Erasmus-programma? Het in 1987 opgerichte Erasmus-programma heeft als doel om Europeanen met elkaar te verbinden. Door Erasmusbeurzen kunnen studenten een aantal maanden - met een maandelijkse beurs - in een ander Europees land een aantal vakken volgen. Verder leidt het programma ook tot uitwisseling van docenten, promovendi en kennis. Naast EU-landen doen ook Macedonië, Servië, Noorwegen, IJsland, Turkije en Zwitserland mee. In 2018 gingen 30.218 Nederlandse studenten op Erasmus-uitwisseling, waarvan 2.309 naar het VK. Na Spanje is het VK de populairste bestemming voor Nederlandse studenten. Ook onder Britse studenten was Erasmus populair. In 2018 vertrokken er 17.048 Britse studenten naar het buitenland. Nederland stond op de vijfde plek van meest populaire bestemmingen.

Meestal werden er zo'n 180 Britse en 180 Nederlandse studenten 'uitgewisseld' tussen de Universiteit Maastricht en Britse universiteiten. Dit jaar was dat door corona wat minder. Ineke Sluiter, directeur van het Koninklijk Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW), noemt de beslissing onhandig en omslachtig, maar denkt dat het uiteindelijk wel goed komt. "Het is wel ontzettend jammer dat geld dat naar onderzoek had kunnen gaan, nu naar logistiek gaat. Zonde." Hele studie Naast het stoppen met het Erasmusprogramma, heeft brexit ook gevolgen voor Nederlanders die hun gehele bachelor of master in het buitenland moeten betalen: het collegegeld schiet met duizenden ponden omhoog. Binnen de EU moeten Europeanen die in een ander land studeren hetzelfde collegegeld betalen als iemand uit dat land zelf. Maar het VK is geen Europa meer, dus die regel is komen te vervallen. Romée Lind, student Liberal Arts And Sciences in Leiden, heeft daarom besloten om van haar master in het VK af te zien: "Ik wilde graag naar Engeland omdat de masters beter aansluiten bij wat ik wil doen. Het onderwijs is van hoog niveau, ik spreek de taal en het is niet ver weg." Ze moet voor haar studie bijna alles lenen, en 14.000 pond extra kan ze niet betalen. "De hoge kosten sluiten mensen uit." Voor deze student was studeren in het Verenigd Koninkrijk een grote droom, die nu onbetaalbaar is geworden:

'Het was een grote droom om naar één van de beste universiteiten ter wereld te gaan' - NOS