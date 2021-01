Late goal Suárez voorkomt puntenverlies Atlético

Luis Suárez heeft Atlético Madrid op de valreep een 2-1 zege bij Deportivo Alavés bezorgd. De ploeg van coach Diego Simeone boekte daarmee zijn twaalfde zege in vijftien wedstrijden in la Liga en nam de koppositie weer over van Real Madrid.

Voor de pauze gebeurde er bar weinig in de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz. Marco Llorente scoorde, na een foute pass in de Alavés-defensie en via een voet van Víctor Laguardia. De laatste kreeg na een uur rood nadat hij Thomas Lemar had getorpedeerd.