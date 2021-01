Bayern raakt niet in paniek van ruime achterstand en is weer koploper

Het kostte veel meer energie dan verwacht, maar Bayern München heeft zich weer verzekerd van de koppositie in de Bundesliga. Het elftal van coach Hansi Flick draaide tegen FSV Mainz een 2-0 achterstand om in een 5-2 zege.

Dat betekent dat Bayern op de ranglijst RB Leipzig, dat zaterdag won van VfB Stuttgart, weer is gepasseerd. Mainz, dat pas één competitiewedstrijd wist te winnen, staat nog altijd op de voorlaatste plaats.

Verrassende start

In de eerste helft was nauwelijks te zien dat Mainz tot dusver aan een rampzalig seizoen bezig is. De bezoekers kwamen in de lege Allianz Arena sterk voor de dag en creëerden de beste kansen.

Het leidde na ruim een half uur tot de openingstreffer van Jonathan Burkardt. De jonge aanvaller zette Bayern-verdediger Jerome Boateng met een slim duwtje opzij en schoot hard raak.