Ook huisartsen zo snel mogelijk ingeënt, als eerste met Moderna-vaccin

Ook de Nederlandse huisartsen worden met voorrang gevaccineerd. Dat is afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

Het ministerie zegt dat de huisartsen al een hoge prioriteit in de volgorde van vaccineren hadden, maar dat ze niet worden toegevoegd aan de eerste groep die binnenkort het Pfizer-vaccin krijgt. Afgesproken is dat ze de eerste groep zijn die het Moderna-vaccin krijgt.

Het gaat om verreweg de meeste huisartsen. Alleen zwangere artsen en artsen die geen contact hebben met coronapatiënten zijn uitgezonderd. De huisartsenvereniging zei "intensief overleg" te hebben gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid.

Moderna-vaccin

Het Moderna-vaccin is binnen de EU nog niet goedgekeurd. Mogelijk wordt er deze week al besloten over toelating van Moderna in de EU, zegt het ministerie, waarna het vaccineren van huisartsen afhankelijk van het moment van levering waarschijnlijk eind januari kan starten.

Mocht dat niet zo zijn, dan wordt er een andere oplossing gezocht om de huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers toch snel te vaccineren, zeggen zowel de huisartsen als het ministerie. Of zo'n alternatieve oplossing nodig is, wordt op 15 januari nader beoordeeld.

Hoe de vaccinaties van start gaan, moet morgen duidelijk worden. Minister De Jonge komt dan met een brief aan de Tweede Kamer over de vaccinatiestrategie, hoe hij het uitdelen van de vaccinaties wil aanpakken.

'Zijstap' in de vaccinatiestrategie

De laatste dagen is er discussie over wie er als eerste in Nederland moet worden ingeënt. Aanvankelijk was besloten dat ouderen en zorgpersoneel in verpleeghuizen, en kwetsbaren en personeel in de gehandicaptenzorg als eersten aan de beurt waren voor vaccinatie met het goedgekeurde vaccin van Pfizer en BioNtech.

Gisteren besloot minister De Jonge ook zorgpersoneel dat in de acute zorg met coronapatiënten in aanraking komt voorrang te geven bij het uitdelen van de vaccins. Het gaat dan om artsen en verpleegkundigen die op de IC werken en op de speciale corona-afdelingen in ziekenhuizen, en ook om ambulancepersoneel. "Die zijstap is nodig, omdat we zien dat ook medewerkers in de acute zorg door ziekteverzuim onder druk komen te staan," zei De Jonge gisteren.

De LHV kwam daarop in actie, omdat ook huisartsen een belangrijke rol spelen in de spoedzorg.