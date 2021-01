Manchester City overklast Chelsea; Leicester City rukt op naar derde plek

Manchester City heeft Chelsea op het eigen Stamford Bridge op een 3-1 nederlaag getrakteerd. City, dat bij rust al met 3-0 voorstond, liet na om Chelsea een groter pak slaag te geven. Met name in de eerste helft werd de ploeg van Frank Lampard weggespeeld.

Dat terwijl Manchester City zes spelers moest missen. Veelal vanwege coronabesmettingen. Zondagochtend werd verdediger Eric García aan het lijstje van besmette spelers toegevoegd. Ook Nathan Aké zat niet bij de selectie.

Chelsea begon nog aardig, maar al snel legde City een aantal knappe aanvallen op de mat en stond het met 2-0 voor. Bij de eerste treffer nam Ilkay Gündogan de bal knap aan en schoot raak. Even later tikte Phil Foden raak op aangeven van uitblinker Kevin de Bruyne.

Ziyech kan geen vuist maken

Chelsea had geluk dat er voor de rust maar één treffer bijkwam. Raheem Sterling trof de paal, waarna De Bruyne scoorde uit de rebound. In de tweede helft zocht Chelsea de aanval, maar de Londenaren konden geen vuist maken. Ook niet toen basisspeler Hakim Ziyech was vervangen door Callum Hudson-Odoi. Die zorgde in de blessuretijd nog wel voor de 3-1, maar dat was slechts voer voor de statistieken.