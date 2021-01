Opnieuw coronabesmettingen in Premier League, waar onvrede groeit

Manchester City kan twee nieuwe namen toevoegen aan het alsmaar groeiende lijstje van coronabesmettingen binnen de club. Verdediger Eric Garcia en een staflid zijn enkele uren voor het duel met Chelsea van zondagavond positief getest.

Vlak voor de kerstdagen waren Kyle Walker en Gabriel Jesus al positief, daar kwamen begin deze week nog eens drie namen bij. Daarop werd het competitieduel van maandagavond met Fulham afgelast.

De nieuwe besmettingen zijn olie op het vuur voor de groeiende coronaproblematiek in de Premier League. Diverse Britse media wisten eerder deze week te melden dat voorzitters van diverse clubs gesprekken zouden voeren om de competitie in januari tijdelijk stil te leggen vanwege de oplopende cijfers. De Engelse voetbalbond liet weten niets te zien in een stop. De bond vertrouwt op de protocollen.

Spelers in opspraak

Niettemin zijn diverse spelers uit de Premier League in opspraak geraakt, nadat ze de coronaregels tijdens de jaarwisseling zouden hebben overtreden. Manchester City heeft een onderzoek ingesteld naar verdediger Benjamin Mendy, die met de jaarwisseling bezoek van buitenaf zou hebben gekregen. Volgens de coronaregels in zijn woonplaats mag niemand bezoek ontvangen.