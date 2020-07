Boetes voor Nederlandse jongeren om veroorzaken overlast in Albufeira

Meer dan twintig Nederlandse jongeren hebben in Albufeira aan de Algarve een boete gekregen omdat ze op straat aan het drinken waren. Ook overtraden ze de coronaregels. Deze week werden al cafés gesloten in de Portugese badplaats omdat jongeren in grote groepen aan het feesten waren alsof er geen coronapandemie heerst. De militaire politie kwam eraan te pas om de orde te herstellen. De jongeren kregen het bevel zich te verspreiden.

In het weekend kwamen honderden jongeren naar de bars in Oura, het uitgaanscentrum van de stad. Ze zijn ondanks de coronacrisis op eindexamenreis. De café-eigenaren hadden moeite met het handhaven van de regels, zoals afstand houden en een mondkapje dragen en het verbod om met meer dan twintig mensen bij elkaar te komen, maar kregen geen boete opgelegd. Volgens de wet worden de eigenaren beboet als ze hun bezoekers zich misdragen. Die boete kan variëren van 1000 tot 5000 euro.

Nederlandse jongeren in Albufeira beklaagden zich in een gesprek met de Portugese tv over het strenge politieoptreden: