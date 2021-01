Kerkdienst 'on demand' en interactieve sabbat: digitale diensten doen het goed

Ze ziet iedere week een goede opkomst, de kijkcijfers zitten steeds boven het normale aantal bezoekers. En niet alleen op zondag, zo valt Scholte-De Jong op in de statistieken. "Je kunt twee weken terugkijken via YouTube. Vooral in de eerste week zien we steeds een heel aantal mensen dat pas later in de week kijkt. Precies weten we het niet, maar dat gaat mogelijk om mensen die normaal niet iedere zondag in de kerk kunnen zijn."

Iedere zondag leidt dominee Jacobine Scholte-De Jong een dienst in de protestantse Westerkerk in Gouda. De dienst online meekijken heeft zo zijn voor- en nadelen, merkt ze. "Mensen zijn natuurlijk het liefst fysiek aanwezig, maar het is fijn dat er een goed alternatief is nu dat niet kan. Toch zeggen veel gezinnen die ik spreek dat dit niet goed voor hen werkt. Vooral met kleine kinderen is het soms lastig om een dienst thuis live te volgen. Voor ouderen werkt het beter."

Een van die mensen is Mariëlle Rijkaart. Voor corona probeerde ze iedere zondag naar de Westerkerk te gaan. Maar in de coronatijd is ze - als ze niet fysiek aanwezig kon zijn - een on demand-kijker geworden. "Ik heb drie jonge kinderen, dan is het op zondagochtend niet te doen om even rustig op de bank naar de televisie te kijken. Daarnaast lukt het me vanwege mijn werk als musicus ook niet altijd."

En dus zoekt ze nu gedurende de week een rustig moment voor zichzelf om de dienst alsnog te bekijken. "Dat hoeft niet per se op zondag te zijn. Soms luister ik de dienst bijvoorbeeld in de auto terug." Ze denk dat ze dat ook na corona zeker zal blijven doen. "Het is heel fijn om dan alsnog te kunnen kijken als ik niet fysiek naar de kerk kan of te druk ben op zondag."

En de mogelijkheid tot uitgesteld kijken biedt meer dan dat. "Soms hoor je een mooie preek die je wel met iemand zou willen delen. Dat kon eerder niet. Nu stuur je gewoon het linkje en het precieze tijdstip door."

Interactief

De Liberaal Joodse Gemeenschap in Amsterdam ziet ook meer animo voor de diensten in de synagoge. In maart waren er binnen een week online diensten te volgen met behulp van een in allerijl opgericht digitaal team, inmiddels uitgegroeid tot twintig vrijwilligers.

"Het is anders, maar we kunnen wel écht samen zijn", klinkt het: