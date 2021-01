Van der Poel wint, wint en wint weer: 'Een van mijn beste dagen dit seizoen'

Mathieu van der Poel reed in Hulst vrijwel van start tot finish alleen aan de leiding - ANP

Mathieu van der Poel heeft in 2021 nog geen dag zonder zege meegemaakt. Na de veldritzeges in Baal (1 januari) en Gullegem (2 januari) was de wereldkampioen ook op 3 januari ongenaakbaar. In Hulst, waar de enige Nederlandse wedstrijd in het wereldbekerklassement werd verreden, was het verschil al na een ronde gemaakt. Achter de ongenaakbare Van der Poel, die zijn achtste zege dit seizoen boekte, reed Wout van Aert naar de tweede plek. Tom Pidcock werd derde. "Dit was misschien wel mijn beste dag dit veldritseizoen", vertelde Van der Poel na afloop. "Ik had ook nog nooit drie dagen op rij gereden in het veld. Maar tijdens de opwarming merkte ik al dat ik goede benen had."

Geen thuiswedstrijd Normaal gesproken is Hoogerheide altijd de locatie voor de Nederlandse veldrit om de wereldbeker. De organisatie van de GP Adrie van der Poel besloot in een vroeg stadium al om de thuiskoers van Mathieu en zijn broer David vanwege de coronapandemie niet te organiseren. Zo gingen de veldrijders niet van start op de Brabantse Wal maar in de Zeeuwse Perkpolder aan de Westerschelde. Daar zorgden de steile zeedijken, de modder, de kou en de wind voor een loodzwaar parcours, al was dat aan Van der Poel niet te merken.

Van der Poel gaat vast, Van Aert maakt foutjes Toon Aerts was de eerste aanvaller, maar veel ruimte kreeg hij niet van de grote mannen. Alleen Eli Iserbyt, die van start ging met een geblesseerde elleboog, kende een stroeve start. De winnaar van de Vestingcross in Hulst in 2019 moest zo al vroeg in de achtervolging. Belangrijker voor de uitkomst van vandaag waren de vroege schoonheidsfoutjes bij Wout van Aert. De leider in het wereldbekerklassement had veel moeite met de gladde, schuine bochten en moest verschillende keren van de fiets. Zelfs in de materiaalpost ging het mis bij de Belg, die niet meteen een nieuwe fiets kreeg aangereikt en zo kostbare seconden verloor.

Van der Poel was toen allang vertrokken. Na drie ronden van 2,6 kilometer, door Van der Poel afgeraffeld in iets meer dan 19 minuten, was het verschil met de achtervolgers al bijna 40 seconden. Halfweg was de voorsprong van de wereldkampioen al ruim een minuut op Michael Vanthourenhout. Het trio Van Aert, Pidcock en Aerts volgde zelfs op nog grotere afstand. Van der Poel bleef stoïcijns en foutloos doorstampen, al was er voor hem geen vuiltje aan de lucht. Achter de wereldkampioen maakten Van Aert en Pidcock er uiteindelijk nog een mooi duel van om de tweede plaats. Bij het ingaan van de laatste ronde besloot Van Aert dat het genoeg was en reed weg bij de jonge Brit. Lars van der Haar werd zesde op ruim drie minuten, jongeling Ryan Kamp negende en Joris Nieuwenhuis dertiende.

Van Aert blijft met zijn tweede plek aan de leiding gaan van het wereldbekerklassement. Met nog een wedstrijd te gaan, op 24 januari in Overijse, is zijn voorsprong op Van der Poel - die de eerste wedstrijd oversloeg - nog maar 15 punten. Een week later is het WK in Oostende, het hoofddoel deze winter van Van der Poel en Van Aert. Terwijl Van der Poel zijn interview gaf aan de organisatie, zag hij Wout van Aert op het televisiescherm finishen. Veel conclusies wil hij daar niet aan verbinden. "Vorige week in Dendermonde moest ik misschien nog wel een halve ronde toen Van Aert zijn interviews gaf." Stage of vaderschap Normaal gesproken zou Van der Poel volgende week zijn Nederlandse titel verdedigen. Die titelstrijd werd op last van de autoriteiten in Zaltbommel geschrapt. Als alles goed is, vertrekt Van der Poel nu voor een korte trainingsstage, om bij de laatste wereldbekerwedstrijd en het WK op zijn top te zijn. Van der Poel: "Wanneer we vertrekken weten we zelf nog niet. Dat ligt ook aan de regels, vooral de quarantaineregels na terugkomst. Maar het is wel plezierig om met dit gevoel op stage te gaan."