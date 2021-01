Stoch profiteert van missers concurrenten en pakt leiding Vierschansentournee

Het klassement van de Vierschansentournee is na de derde wedstrijd op zijn kop gegaan. In Innsbruck noteerden de nummers één en twee in de rangschikking, Halvor Egner Granerud en Karl Geiger, een dermate zwakke eerste sprong dat ze zich maar net voor de tweede ronde plaatsten en een berg punten verloren.

Kamil Stoch, vooraf derde in het klassement, profiteerde van de misstappen van de twee. De Pool won de wedstrijd in Innsbruck en pakte de leiding over. De Poolse springers waren sowieso op dreef. Dawid Kubacki, de titelverdediger die vrijdag met een schansrecord Garmisch-Partenkirchen won, werd derde en Piotr Zyla vierde.

Granerud in de fout

Granerud maakte in zijn eerste sprong een fout en kwam tot slechts 116,5 meter. Even daarvoor was Geiger tot slechts 117 meter gekomen. Stoch ging daar met 127,5 meter ruim overheen en sloeg direct een flink gat.