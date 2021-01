Ruim twintig aangiftes na vuurwerkexplosie Deventer

Bij de politie zijn meer dan twintig aangiftes binnengekomen na de vuurwerkexplosie tijdens Oud en Nieuw in Deventer. Door de knal raakten twintig huizen beschadigd. Er raakte niemand gewond.

De ontploffing vond rond 02.00 uur plaats in de Havezatelaan. Door de knal sneuvelden bij veel woningen de ruiten, meldt RTV Oost. Diezelfde avond is een verdachte aangehouden. De politie is nog bezig met een onderzoek naar de explosie. Ook de rol van de verdachte wordt nagegaan.

In het belang van het onderzoek wil de politie geen details over de verdachte vrijgeven. De man wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt ook bekend of de verdachte langer vast blijft zitten.

Burgemeester König van Deventer reageert op Twitter boos op het incident. Volgens hem bleek bij daglicht dat de schade veel groter was dan gedacht. "Ruiten kapot, kozijnen en deuren ontzet. #hoehaaljehetinjehoofd?"