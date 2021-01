7438 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Het is ook minder dan het gemiddelde van afgelopen week, toen gemiddeld per dag 8341 mensen positief getest werden. Of het gaat om een structurele afname van het aantal besmette mensen, of dat mensen zich vanwege de feestdagen minder snel hebben laten testen, moet dinsdag blijken. Dan komt het RIVM met uitgebreidere cijfers.

In de ziekenhuizen bleef de bezetting vrijwel gelijk. Er liggen nu 2710 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2703), van wie 704 op de IC (gisteren: 698), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Hoe snel het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 840 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 762. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

Bij het RIVM werden 47 overleden covid-patiënten gemeld, negen meer dan gisteren. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 88 doden per dag, tegen 73 doden per dag een week eerder.

Het aantal positieve tests is in Nederland nog steeds relatief hoog, afgezet tegen het aantal inwoners. Wel is Nederland ingehaald door het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten. In die landen blijft het aantal positieve tests stijgen, terwijl dat cijfer in Nederland juist afnam.

Wel doet Nederland het slechter dan zijn buurlanden, met uitzondering van de Britten. Zo ligt het aantal besmettingen in Duitsland, België en ook Frankrijk een stuk lager dan in Nederland, afgezet tegen het aantal inwoners.