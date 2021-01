Corona stuwt verkoop tweedehandsauto's op: 2 miljoen in een jaar

Tweedehandsauto's zijn populair: vorig jaar zijn er voor het eerst meer dan twee miljoen verkocht. In totaal verhandelde de vakhandel er 2,025 miljoen, 2,8 procent meer dan in 2019, melden branchevereniging Bovag en dataleverancier RDC.

In de maanden maart, april en mei van het afgelopen jaar hadden verkopers van tweedehandsauto's nog last van de grote onzekerheid als gevolg van de eerste lockdown. De verkopen daalden tot wel 26 procent. In de zomermaanden was er juist sprake van een krachtig herstel.

Volgens de Bovag wilden meer mensen toen een eigen auto, omdat reizen met het openbaar vervoer vanwege de coronapandemie werd afgeraden.

Auto's met benzinemotor meest verkocht

Terwijl de verkoop van nieuwe personenauto's vorig jaar daalde, waren gebruikte wagens met een benzinemotor het meest in trek. Daarvan werden er in 2020 bijna 1,05 miljoen verkocht, 81,5 procent van de totale verkoop. Het aandeel verkochte tweedehands diesels liep terug, van 14 naar 12 procent.

De verkoop van tweedehands elektrische auto's steeg vorig jaar tot 14.000. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, maar nog altijd maar een klein aandeel in de totale verkoop van occasions.