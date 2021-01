Lautaro is los: Argentijnse spits schittert met hattrick voor Internazionale

'Lautaro', zoals hij achterop zijn shirt heeft staan, was in de 20ste minuut voor het eerst trefzeker. Hij werd weggestuurd door aanvalsmaatje Romelu Lukaku en schoot hard raak voor de 1-1.

Van Nistelrooij bedoelde dat doelpunten niet op bestelling leverbaar zijn. Je kan een fles ketchup heen en weer schudden wat je wil, soms duurt het een tijdje voordat er een druppel uitkomt. En als het dan eenmaal zover is, blijft de ketchup stromen.

Dat doelpunten ook in Italië als ketchup zijn, zoals Ruud van Nistelrooij ooit zo mooi omschreef, bewijst Lautaro Martínez.

Tien minuten later dacht hij al zijn tweede te maken, maar de 2-1 kwam uiteindelijk op naam van Crotone-verdediger Luca Marrone. Een kwartier na rust, Crotone was inmiddels verrassend op 2-2 gekomen, was het alsnog raak voor Lautaro.

Twaalf minuten voor tijd zorgde de 23-jarige Argentijn er vervolgens voor dat hij de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen, door uit de rebound zijn derde van de middag te maken.

Ook buiten het veld zijn het overigens mooie tijden voor Lautaro. Zijn vriendin bevalt ergens de komende weken van hun eerste kind. Het paar maakte al bekend dat het een meisje wordt dat Nina gaat heten.