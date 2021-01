Texelse Betsema trotseert Zeeuwse wind het beste, Brand zeker van wereldbeker

Denise Betsema wint de wereldbekerwedstrijd in Hulst - NOS

Veldrijdster Denise Betsema heeft de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst op haar naam geschreven. De 27-jarige Texelse, die dit jaar grossierde in podiumplekken en de zege greep in Antwerpen, Bern en Beringen, reed vrijwel de hele wedstrijd alleen en zag haar overwinning geen moment in gevaar komen. Achter de ijzersterke Betsema werd Lucinda Brand op ruim een minuut als tweede, maar ze verzekerde zich wel van de eindzege in de wereldbeker. Wereldkampioene Ceylin Alvarado eindigde als derde.

'Voelde als thuis, de dijkjes, de wind, de kou' Normaal is de Zeeuwse vestingstad Hulst de locatie voor de Vestingcross, maar vanwege de coronapandemie besloot de organisatie om de wereldbekerwedstrijd niet in het stadscentrum, maar in Perkpolder aan de Westerschelde te organiseren. De steile zeedijken, de modder, de kou en de wind zorgden voor een loodzware wedstrijd. "Het voelde als thuis, de dijkjes, de wind en ook wel de kou", glunderde Betsema na afloop. "Dit was echt genieten. Natuurlijk motiveert mij dit ook met het oog op het WK. Dat gaat nog heel spannend worden."

Denise Betsema solo onderweg in de wereldbekerveldrit in Hulst - NOS

Betsema neemt initiatief Betsema nam meteen het initiatief in de eerste van zeven ronden van 2,6 kilometer en kreeg Annemarie Worst, Ceylin Alvarado en de 19-jarige Hongaarse Kata Blanka Vas mee in het wiel. Grote afwezige in de openingsfase was de leidster in de wereldbeker Lucinda Brand, die een stroeve start kende. Samen met Marianne Vos, voor het eerst rijdend in de kleuren van de nieuwe wielerploeg Jumbo-Visma, moest ze alle zeilen bijzetten om het gat te dichten. Dat lukte niet en uiteindelijk zou Vos genoegen moeten nemen met de elfde plaats op ruim drie minuten van de winnares.

Lucinda Brand, Ceylin Alvarado en Annemarie Worst in Hulst in de achtervolging op koploper Denise Betsema - NOS

Betsema had geen boodschap aan het geploeter van haar concurrenten. De Texelse wist wel raad met de harde wind en ging er in haar eentje vandoor. Bij de tweede doorkomst was het al een vrouw-tegen-vrouwgevecht geworden, met alle rensters op gepaste afstand van elkaar. Brand, winnares van de vorige drie wereldbekerwedstrijden en dit seizoen in al haar 19 deelnames op het podium, was bij die tweede doorkomst pas vijfde op zeventien seconden van Betsema. Toch wist ze zich naar het wiel van Worst en Alvarado te knokken en eenmaal vooraan trok Brand meteen de gashendel open. Betsema bleef echter onverstoorbaar doortrappen en liep zelfs uit op haar achtervolgsters. Onbedreigd Achter de ontketende Betsema, die de ene na de andere deelneemster dubbelde, bleef de achterstand van Brand stabiel rond de halve minuut. Daarachter moest Worst, mede door een paar slippertjes, het wiel van Alvarado laten lopen. Ook Brand had moeite met de modderige afdalingen, ging zelfs nog een keer onderuit, maar concurrente Alvarado kon haar tweede plek niet serieus bedreigen.

Brand wint wereldbeker Met nog een wereldbekerwedstrijd te gaan te gaan, op 24 januari in het Belgische Overijse, is Brand wel zeker van de eindzege in de wereldbeker. Het is haar echter vooral te doen om de wereldtitel, die een week later in Oostende voor het grijpen ligt.