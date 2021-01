Uitgeprocedeerd homostel op cover vluchtelingenblad: 'Het is een enorme blunder'

Een homostel dat is gevlucht uit Trinidad en Tobago is door een publicatie van een magazine van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de problemen gekomen, zo zeggen zij. In het artikel in het online blad praten de twee over hun geaardheid en vlucht naar Nederland.

Het magazine publiceerde hun volledige namen, leeftijden en een portret van de twee. Omdat hun asielaanvraag in Nederland is afgewezen, lopen ze bij terugkeer naar Trinidad en Tobago nu extra gevaar, zegt het stel.

Aan het magazine, dat op initiatief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt gemaakt, gaven de twee een interview. Ze vertelden over hun leven in asielzoekerscentra in Nederland en de activiteiten die zij in de azc's voor lhbti's organiseerden. Zo gaf een van de twee Engelse les in de azc's.

"We werden door het COA benaderd voor het stuk", vertelt een van de mannen tegen de NOS. "We dachten dat het geanonimiseerd zou verschijnen, of dat we in ieder geval onherkenbaar gemaakt zouden worden."

Dat het magazine online zo wijdverspreid zou worden, heeft hen verrast, zegt Sandro Kortekaas, die het stel als voorzitter van LGBT Asylum Support bijstaat. Het artikel verscheen na publicatie op de socialemediakanalen van de IND en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Ze dachten dat het iets lokaals zou zijn, bedoeld als positief verhaal over het azc", zegt Kortekaas.

'Ze wilden wat terugdoen, maar niet op deze manier'

"Een enorme blunder", vindt Kortekaas. "Trinidad en Tobago is een klein land, dit gaat de ronde doen." Hij is boos dat de mannen zo herkenbaar in beeld zijn gebracht en het magazine via betrokken instanties zo wijd is verspreid.

Volgens Kortekaas is het uitgesloten dat de mannen nu veilig kunnen terugkeren. "Ze gaven het interview omdat ze dankbaar zijn dat ze onderdak hebben gekregen. Ze wilden wat terugdoen, maar niet op deze manier."

Een van de twee vertelt dat hij na publicatie een twintigtal berichten van vreemden kreeg via sociale media. "Het waren aardige berichten maar het deed me wel beseffen: we zijn heel vindbaar."

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wil er tegen de NOS weinig over kwijt, en zegt dat wordt uitgezocht "wat er precies is gebeurd". Het COA zegt tegen Hart van Nederland, dat gisteren aandacht besteedde aan de zaak, ook na te gaan wat er is gebeurd.

Niet meer strafbaar

Twee jaar geleden vluchtten de twee naar Nederland. Maar omdat Trinidad en Tobago geldt als veilig land van herkomst, mogen zij niet blijven. Homoseksualiteit is in het Caribische land sinds 2018 niet meer strafbaar, maar in het dagelijks leven krijgen lhbti's er wel met intimidatie te maken, zegt het stel. "Een gay vriend van ons is in ons thuisland doodgeschoten", vertelt een van hen. "Als je mijn naam op Google opzoekt, komt dit stuk meteen tevoorschijn. Dat maakt me bang."

De twee zouden oorspronkelijk morgen terugkeren, maar dat wordt vermoedelijk een week later. Kortekaas wil dat de publicatie voor hun vertrek online wordt verwijderd. Hij schreef hierover de IND, het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan, maar kreeg daarop geen reactie.

Het betreffende blad was zondag voor de NOS niet direct bereikbaar voor commentaar.