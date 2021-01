Met veelbesproken Van Hooijdonk in de basis is NAC te sterk voor Excelsior

Hij stond weer eens in de punt van de aanval, Sydney van Hooijdonk. De veelbesproken clubtopscorer van NAC speelde tachtig minuten mee in het Keuken Kampioen Divisie-treffen met Excelsior, dat door de Bredanaars met 3-0 gewonnen werd.

Dat NAC-trainer Maurice Steijn in zijn startopstelling weer eens een plekje voor Van Hooijdonk had ingeruimd, was opvallend. Het ging de laatste weken veel over de makkelijk scorende spits in Breda, waarbij termen als 'soap' en 'muiten' vielen.

Van Hooijdonk had op 14 november voor het laatst in de basis gestaan. Daarna volgden drie invalbeurten en twee wedstrijden die hij vanwege een blessure miste. Nadat Steijn hem, ondanks een 0-0 stand, pas één minuut voor tijd had ingebracht tegen Go Ahead Eagles, zinspeelde de clubtopscorer openlijk op een vertrek.

Spelen of weg

Het standpunt dat Van Hooijdonk, volgens Steijn, innam: ik wil spelen, of ik wil weg. Hoewel de trainer publiekelijk zijn irritatie liet blijken door te stellen dat de 20-jarige spits "dan ook maar moet gaan", werd het tegen Excelsior dus 'spelen'.