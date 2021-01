Aan de hand van topscorer Mühren walst Cambuur voor rust over Eindhoven heen

SC Cambuur lijkt hard op weg de 'corona-kater' van vorig seizoen weg te spoelen. De ploeg uit Leeuwarden draait uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie, was al de beste in de eerste periode en schreef zondag ook de tweede periodetitel op zijn naam.

Cambuur ging dankzij een 5-2 overwinning bij FC Eindhoven de enige overgebleven concurrent Almere City FC voorbij in de periodestand. Op de reguliere ranglijst is het gat met de ploeg uit Almere weer drie punten.

Cambuur geldt als een van de voornaamste slachtoffers van het vroegtijdig stopzetten van de competitie vorig seizoen vanwege het coronavirus. De ploeg van trainer Henk de Jong stond op dat moment bovenaan en leek promotie niet meer te kunnen ontgaan, maar dat liep dus anders.

Mühren schittert

Grote man in Leeuwarden is Robert Mühren. De spits, die door Cambuur gehuurd wordt van het Belgische Zulte Waregem, maakte er zondag drie in Eindhoven en bracht zijn seizoenstotaal op 18 goals in 17 competitiewedstrijden.

Mühren, die ook goed was voor vier assists, is daarmee topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.