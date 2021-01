Schulting bevestigt suprematie bij NK allround: 'Zo'n zin in de WK's!'

Bekijk in de videocarrousel hieronder de finales van de 1.500, 500 en 1.000 meter bij de vrouwen.

"Ik probeer het op een EK of WK te laten lijken", zei Schulting. Onbedreigd won ze de 1.000 meter (de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is), de 500 meter en de 1.500 meter. De jonkies Xandra Velzeboer en Selma Poutsma waren goed voor zilver en brons.

Suzanne Schulting heeft bij het NK allround in Thialf nog maar eens aangetoond de onbetwiste shorttrackkoningin van Nederland te zijn. Ze greep de titel door alle anderen op de drie afstanden ver achter zich te laten.

Omdat ze ook succesvol is op de langebaan heeft Schulting de komende weken veel grote evenementen: de EK en WK shorttrack, de WK afstanden (schaatsen) en mogelijk ook nog de EK sprint (schaatsen). "De WK afstanden is een onbevangen prikkel tussendoor, zo gaaf. Ik heb zo'n zin in al die wedstrijden!"

Over deelname aan de EK sprint wil Schulting pas op het laatste moment beslissen. "Het hangt er heel erg vanaf of het EK shorttrack wordt afgelast. Dan rij ik de EK sprint. Tot die tijd wil ik het ticket zo lang mogelijk bij me houden."