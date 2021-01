Trippier mag toch spelen voor Atlético: schorsing opgeschort

Een onafhankelijke commissie van de FA achtte vier van die zeven overtredingen bewezen en verzocht de FIFA om de schorsing van 10 weken wereldwijd op te leggen. De internationale voetbalbond nam dat verzoek over.

De 30-jarige Engels international werd in mei aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA voor zeven vermeende overtredingen van de gokregels ten tijde van zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in juli 2019.

Atlético Madrid is tegen dat besluit in beroep gegaan bij de FIFA en die heeft besloten dat Trippier weer in actie mag komen, zolang de beroepszaak loopt. Wanneer de beroepscommissie tot een oordeel komt is niet bekend.

Met Tottenham Hotspur bereikte Trippier in 2019 ten koste van Ajax de finale van de Champions League. Na die met 2-0 verloren finale tegen Liverpool ging Trippier in gesprek met Atlético over een overgang.

WhatsApp'jes

Naar verluidt zouden in die periode vrienden van Trippier weddenschappen hebben geplaatst op basis van informatie die de back had verschaft in een WhatsApp-gesprek.

De regels schrijven dat spelers geen weddenschappen mogen afsluiten op zaken in het voetbal en ook geen relevante vertrouwelijke informatie mogen verschaffen aan een ander die vervolgens een weddenschap afsluit.

Trippier heeft inmiddels een van mogelijk twaalf wedstrijden schorsing uitgezeten. Ook voor het duel van zondag tegen Alavés is de Engelsman door trainer Diego Simeone niet opgenomen in de selectie.

Zelf ontkent de voetballer dat hij iets verkeerds heeft gedaan.