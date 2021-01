Studio Sport presenteert speciale uitzending: Hooggemist Publiek

Niet alleen voor de sporters was 2020 een bijzonder jaar, ook voor de mensen die hen normaliter door dik en dun steunen, was het vreemd toen ze plots niet meer welkom waren bij wedstrijden.

Waar ze eerst in groten getale aanwezig waren, bevolken ze plots de tribunes niet meer. En stonden ze niet meer langs de lijn bij talloze sportcomplexen.

Zondagavond 3 januari, van 19.00 uur tot 19.50 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app: NOS Studio Sport: Hooggemist Publiek.

In een speciale uitzending met de titel Hooggemist Publiek brengen onder anderen schrijvers Frank Heinen, Jan Beuving, Marcel van Roosmalen, Carolina Trujillo en Abdelkader Benali een eerbetoon aan supporters.

Er zijn portretten van fans, topsporters komen aan het woord over de belangrijke rol van supporters en presentator Tom Egbers vertelt over de historie van het sportpubliek, die teruggaat tot aan de oude Grieken.

Sport en support

Publiek is er in alle soorten en maten. De wielerfans die urenlang langs de weg staan, in de hoop een glimp op te vangen van de voorbijrazende helden.

De voetbalsupporters die de liefde voor hun club laten vereeuwigen op hun lijf. De meelevende ouders langs de kant bij een wedstrijd van hun zoon of dochter.