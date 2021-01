Dartsensatie Van Duijvenbode is nu BN'er: 'Moet nog 500 mails beantwoorden'

Ik ga altijd naar buiten met een lekker rustgevend nummertje hardcore in mijn oren. Dan hoor ik niets. Dus als mensen me begroeten, zullen ze misschien denken dat ik arrogant ben.

"Een maatje van mij appte net al dat ik geen idee heb hoe het leeft in Nederland. Dat heb ik ook niet", vertelt de nuchtere Westlander. "Ik zag wel dat ik een mailtje of vier-, vijfhonderd open heb staan. En ik zag een uitnodiging voorbijkomen van Jinek, de talkshow."

In aanloop naar het WK kreeg Dirk van Duijvenbode ook een verzoek van de NOS. We mochten op bezoek komen bij de auberginekwekerij waar hij werkt en traint.

Nadat hij de eindstrijd van de World Grand Prix had verloren van WK-finalist Price, besefte de darter dat hij op de finaledag misschien iets van zijn focus en energie was kwijtgeraakt vanwege alle interviews.

Dat begon eigenlijk al toen hij in oktober vrijwel uit het niets als debutant de finale haalde van de World Grand Prix, een van de grotere toernooien. Van Duijvenbode deed zijn best om aan elk verzoek te voldoen.

En heel wat mediaverzoeken. "Eerst kreeg ik alleen aandacht van wat dartswebsites en was ik al blij als ik een interview mocht geven. Nu kwamen daar ineens de serieuze media bij. En dat vond ik in het begin ook allemaal leuk om te doen. Maar misschien was het een beetje veel."

Kerstmis vierde Van Duijvenbode met Van Gerwen en Vincent van der Voort op de hotelkamer. Tijdens de jaarwisseling was de administratief medewerker van een auberginekwekerij in 's-Gravenzande ook al voor twaalven in zijn kamer te vinden.

Het was het WK in coronatijd. Normaal gesproken vliegen de Nederlanders tijdens het toernooi op en neer om Kerst thuis met de familie te vieren. Maar vanwege het nieuws over de mutatie van het coronavirus in Engeland, gingen de grenzen dicht.

En dus maakte hij dit WK de afspraak met zichzelf: voor de partijen geen interviews. Maar op andere dagen bleef het druk. Van Duijvenbode handelde zelf de verzoeken af. "Dat ga ik in de toekomst toch wel anders doen. Via mijn manager."

"Ach, ik heb me prima vermaakt. Ik had een Playstation mee en een werklaptop. Ik heb hier de eerste anderhalve week tussendoor nog wat gewerkt, dus meer afleiding had ik ook niet nodig."

En de 28-jarige sporter had al die tijd een goede vriend in zijn buurt. "Ik ben Patrick heel dankbaar dat hij is gebleven. Ik had ook al gezegd dat als hij naar huis wilde om daar Kerst en Oud en Nieuw te vieren, hij dat zeker moest doen. Maar hij twijfelde niet eens. Een goede vriend."

"Weet je, al die randzaken vergeet je toch. Ik was bezig met presteren. En of ik nu voor tien- of honderdduizend man sta te gooien, ik wil winnen. Dit was mijn tweede deelname. De eerste keer vloog ik er meteen uit. Ik wilde dus iets rechtzetten en dat is wel gelukt."

Arrogant of niet?

Inmiddels is Van Duijvenbode weer thuis en is hij na dit WK doorgedrongen tot de top-32 van de wereld. Hij is een speler om rekening mee te houden. En op straat zal hij een stuk vaker herkend worden dan voorheen.

"Ik ga altijd naar buiten met muziek in mijn oren. Lekker rustgevend nummertje hardcore. Dan hoor ik verder helemaal niets. Dus als mensen me begroeten, zullen ze misschien denken dat ik arrogant ben. Maar dat is niet zo. Ik hoor dan gewoon helemaal niets, haha."

Hoewel zijn uitbundige opkomst wellicht anders doet vermoeden, is Van Duijvenbode een vrij timide jongen. "Ik houd niet van alle aandacht. Als ik zie hoe Van Gerwen wordt geleefd. Hij kan niet eens rustig eten in een restaurant. Ik hoop dat mij dat bespaard blijft."