'Het imperium van Jack Ma is voor de Chinese regering te machtig geworden'

Alibaba wordt ervan beschuldigd merken te straffen op het moment dat ze hun producten ook verkopen via concurrerende webshops. Dan mogen ze niet meedoen met belangrijke aanbiedingen waardoor hun producten lager staan bij de zoekresultaten, is het verwijt.

De problemen voor Ma begonnen met een toespraak eerder dit najaar in Shanghai. Dat was vlak voor de beursgang van Ant Group. "Hij zei daar: het is tijd voor diepgaande hervormingen van het financiële systeem", zegt China-deskundige Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael. Het is Ma's manier om de weg vrij te maken voor innovatie, legt hij uit.

Daarnaast ziet Van der Putten ook een andere ontwikkeling die meespeelt: de Communistische Partij is al langer bezig om de macht van grote private bedrijven in te perken. "De partij zegt: je moet niet te groot en niet te machtig worden. Want die macht moet bij de partij blijven." Het was volgens hem een kwestie van tijd voordat de techsector aan de beurt was.

Ho denkt ook dat er bij de Chinese overheid zorgen zijn over de dominantie van techbedrijven. "In China hebben twee techbedrijven heel veel macht: Tencent en Alibaba. Alibaba heeft op het gebied van financiële dienstverlening bijna een monopolypositie." Volgens Ho is het terecht dat de overheid ingrijpt, maar hij stelt wel vraagtekens bij de manier waarop.

Signaal naar andere ondernemers

Correspondent Van Pinxteren ziet wat er nu met Ma's imperium gebeurt als een signaal dat dit soort ondernemerschap nu en in de toekomst in China niet gewenst is. "Ik verwacht dat Jack Ma in de toekomst weinig kansen zal krijgen om verder te groeien en in nieuwe gebieden actief te worden."

In China heeft Jack Ma een sterrenstatus. Hij heeft er zelfs de bijnaam 'Vader Ma'. "Xi Jingping heeft een vergelijkbare eretitel", zegt Van Pinxteren. "Als er anderen zijn die een dergelijke aanspreekvorm krijgen, dan is dat iets wat de president niet prettig zal vinden of lang zal tolereren." The New York Times schreef onlangs dat het publieke sentiment verandert: Ma wordt nu een 'schurk' genoemd en een 'slechte kapitalist'.