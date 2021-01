Huizen Republikeinse en Democratische leiders in VS beklad

Ook het huis van de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, moest het volgens Amerikaanse media ontgelden. Ook haar deur werd beklad met graffiti en op de stoep werd naar verluidt een varkenskop, al dan niet echt, met nepbloed achtergelaten. Op haar huis stonden leuzen als 'Stop de huur', 'We willen alles' en '$2K'.

In de Amerikaanse staat Kentucky is het huis van de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, beklad. Er zijn teksten op gespoten als 'Waar is mijn geld' en 'Mitch doodt armen'.

Vermoedelijk hebben de acties te maken met de discussie over een breed coronasteunpakket, dat Amerikanen door de crisis moet helpen. President Trump wilde dat Amerikaanse gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens 2000 dollar zouden krijgen in plaats van 600 dollar. De meeste van zijn Republikeinse partijgenoten vonden dat niet realistisch, waarna de Democratische meerderheid in het Huis er alsnog voor stemde. Maar McConnell hield een stemming erover in Senaat uiteindelijk tegen. Pelosi had juist opgeroepen om ermee in te stemmen.

McConnell noemt de bekladding van zijn huis "een radicale driftbui" uit een "giftig draaiboek". Hij zegt dat hij zijn hele leven heeft gevochten voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzaam protest, om te benadrukken dat deze actie daar niet onder valt.