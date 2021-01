Brand wil 'shinen' in Roubaix en Tokio, maar knalt eerst door de bossen

Lucinda Brand is zonder twijfel de beste veldrijdster van dit moment. De 31-jarige renster won al tien crossen, gaat in alle klassementen aan de leiding, zegevierde in drie wereldbekercrossen én eindigde in alle wedstrijden die ze reed op het podium. Kortom: Brand is dominant, meer dan ooit. Hoe komt dat?

Ten eerste kreeg Brand vanwege de coronacrisis de kans om zich meer op het veldrijden te richten. Normaal gesproken rijdt ze eerst een heel seizoen op de weg en maakt ze later de overstap naar het veld. Deze keer besloot Brand om haar wegprogramma juist in dienst te stellen van het crossen. "Mijn logische gedachte was dat de kans op wedstrijden in de cross ietsjes reëler was dan wedstrijden op de weg. Dat heb ik vooral heel erg gebruikt om gemotiveerd te blijven trainen voor een doel", legt Brand uit. 'Crossgevoel' "Als je normaal pas ergens halverwege november begint, dan heeft de rest het crossgevoel al te pakken en jij moet er eigenlijk nog een beetje inkomen. Dan heb je al een achterstand", aldus Brand, die ook veel meer op de fiets zat. "De lockdown heeft er voor gezorgd dat ik in de zomer eigenlijk ook wekelijks het bos in ging, dus dan houd je het gevoel veel langer vast."

Dankzij die extra trainingsuren is ook haar techniek verbeterd, zo weet ze. Daarbij traint ze vaak onder leiding van de Belg Sven Nys, een van de beste crossers ooit. Van hem leert ze veel. En dat ze regelmatig met de mannen uit haar team meetraint, heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Brand is daardoor een betere veldrijdster geworden. "Het heeft wel echt meerwaarde om achter hen aan door het bos te knallen. Ik leer veel van de lijnen die ze rijden, hoe ik me op mijn fiets moet positioneren om net zo snel als zij door een bocht te gaan." Concurrentie Wie alleen naar de uitslagen van Brand kijkt, zou bijna denken dat het niveau van de concurrentie te wensen overlaat. Maar dat is niet zo. Onder anderen wereld- en Europees kampioene Ceylin Alvarado, Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Denise Betsema maken Brand het leven vaak genoeg zuur. Afgelopen vrijdag werd Brand nog verslagen door Alvarado in de GP Sven Nys. Na de race vertelde de wereldkampioene dat ze haar vorm, die ze een tijdje kwijt was, weer voelt terugkomen.

"Iemand die niet zo vaak kijkt en ziet dat ik tien keer win, zal misschien denken: het niveau is niet zo hoog, maar de concurrentie is echt wel heel groot. Het is gewoon echt niet makkelijk om steeds weer te winnen", beaamt Brand. "Er is steeds weer iemand anders die opstaat. Nu is er ook weer een Amerikaanse (Clara Honsinger, red.) die het heel goed doet in de zware crossen. Dus je moet wel heel erg alert blijven en aan jezelf blijven werken om dit niveau steeds vast te kunnen blijven houden." Nu het WK nog Het grote doel van Brand is het WK veldrijden, dat op 30 en 31 januari gepland staat in Oostende. Ze was in het verleden al vaker een van de favorieten voor de wereldtitel en er zelfs al eens dichtbij, maar ze won de regenboogtrui nog nooit.

"Wereldkampioen worden zou de mooiste kroon zijn op dit seizoen. Maar ondertussen is dit seizoen al zo'n succes... als het niet lukt, zal ik er zeker van balen, maar dan kan ik nog steeds op een heel goed seizoen terugkijken. Ik ben zo constant bezig geweest. Ik heb alle wedstrijden op het podium gestaan. Tien keer gewonnen. Ik denk dat ik daar heel erg trots op moet zijn." Roubaix, Tokio Vanaf februari gaat het vizier vervolgens op de weg. Ook daar liggen mooie doelen. En wellicht heeft ze wel profijt van haar sterke crossseizoen. "Er komt een hele mooie Roubaix aan. Daar hoop ik ook te shinen. Misschien kan ik wel wat skills meenemen van de cross. En hopelijk is er ook ooit nog een Spelen in Tokio. Het zou geweldig zijn als ik daar ook mag rijden."