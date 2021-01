India wil vaccinatie komende week starten • Onbegrip bij huisartsen

In België is het aantal besmettingen fors afgenomen tussen 24 en 30 december, blijkt uit cijfers van Sciensano, aldus VRT Nieuws. Per dag werden 1601 nieuwe besmettingen geteld, 31 procent minder dan in de week ervoor. Belangrijke kanttekening daarbij is dat er ook 30 procent minder testen zijn afgenomen. Mogelijk is een deel van de besmettingen uit die periode (nog) niet gedetecteerd.

Infectiologe Erika Vlieghe van het UZ Antwerpen roept op om "extra kritisch" te kijken naar de cijfers. Ze spreekt van "een versterkt weekendeffect", door de feestdagen. "Mensen die zich niet lekker voelen, stellen zo'n test misschien uit. Dat risico bestaat zeker."

Van de ziekenhuisopnames in België zijn er wat recentere cijfers. Daar lijkt een eerder ingezette daling zich niet meer zo sterk door te zetten. Van 27 december tot 2 januari werden elke dag gemiddeld 148 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is 6 procent minder dan de week daarvoor.