Franse regering belooft sneller vaccineren • Britse oppositieleider wil nationale lockdown

Labourleider Keir Starmer roept op tot een landelijke lockdown in het Verenigd Koninkrijk. "Het is niet voldoende dat premier Johnson suggereert dat er nieuwe maatregelen komen over een week, of twee of drie weken. Die vertraging is al de oorzaak van zo veel problemen geweest", zegt Starmer tegen Sky News.

Voor de zesde dag op rij zijn er meer dan 50.000 nieuwe besmettingen bij gekomen. Johnson zei ook al dat er strengere regels nodig zijn, maar wilde niet zeggen welke opties op tafel liggen. Starmer voert met zijn uitspraken de druk verder op.

Het Verenigd Koninkrijk hanteert een systeem waarbij per regio maatregelen worden ingesteld. Ongeveer driekwart van de inwoners van Engeland zit al in lockdown. Vooral in het zuidwesten zijn relatief veel mensen besmet geraakt. Wat Starmer betreft gaat heel het Verenigd Koninkrijk op slot.