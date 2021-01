ME-charge en vijf aanhoudingen in Coevorden

De brand werd geblust onder politietoezicht - Persbureau Meter

In Coevorden heeft de ME een charge uitgevoerd in de wijk Poppenhare. Daarbij zijn vijf mensen gearresteerd. Het zijn twee mannen van 28 en 30 jaar uit Coevorden, twee mannen van 20 en 28 jaar uit Hoogeveen en een man van 26 jaar uit Emmen. Buurtbewoners waren massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Er was een vreugdevuur gemaakt en er werd muziek gedraaid. Er waren verschillende ontploffingen, onder meer nadat een omstander iets op het vuur gooit. Daarnaast is het ingrijpen van de ME in deze video te zien:

ME grijpt in bij coronaprotest in Coevorden - NOS