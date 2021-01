ME-charge en aanhoudingen in Coevorden

In Coevorden heeft de ME een charge uitgevoerd in de wijk Poppenhare. Daarbij zijn enkele mensen gearresteerd.

Buurtbewoners uit de wijk waren massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Er was een vreugdevuur gemaakt en er werd muziek gedraaid. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken. Rond 01.30 uur maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust.

In de wijk is het al een aantal dagen onrustig. Gisteren werden matrassen en ander afval in brand gestoken en met Oud-en-Nieuw was er een knokpartij in de wijk.