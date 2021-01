De beladen zege van Rangers, voor de 66 fans die nooit thuiskwamen

Ibrox Park werd na de ramp meteen rigoureus onder handen genomen, waardoor het de voetbaltempel is die we nu kennen. Een plek die zonder fans exact vijftig jaar na dato angstvallig stil bleef, waar de emoties normaal gesproken overkoken bij een clash tussen de twee rivalen.

Na de gelijkmaker in de extra tijd van Colin Stein kwam de supportersstroom opnieuw in beweging, met fatale gevolgen voor de veelal jongere fans die zich bij uitgang 13 begaven.

Celtic had lang vrij spel in de Schotse competitie, zeker nadat Rangers vanwege financiële perikelen werd teruggezet en een doorstart maakte op het vierde niveau. Onder leiding van manager Steven Gerrard lonkt na tien jaar weer een kampioenschap.

Rangers is het best presterende clubteam in alle Europese competities, met slechts vier verliespunten in 22 duels. Voor wat het waard is natuurlijk, want in de Schotse competitie zijn de onderlinge verschillen tussen de twee topclubs uit Glasgow en de rest enorm.

Aberdeen was in 1985 (!) de laatste ploeg die kampioen werd voordat Rangers en Celtic met harde hand regeerden.

Uitblinkers

Allan McGregor was de laatste keeper die een kampioenschap van Rangers meemaakte. Hij vertrok na het faillissement van de club, maar keerde twee jaar geleden op zijn oude dag terug. In de maand dat hij 39 wordt, was hij zaterdag een van de uitblinkers.

Als oudste speler van het veld kende hij de sentimenten, ook die van die zwarte januaridag in 1971 raakten hem. Voor hem telde er maar één ding. "Er moest gewonnen worden, het maakte niet uit hoe."

En zo geschiedde.