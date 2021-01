Vuurwerkbom in pand gemeente Rotterdam gegooid

In Rotterdam is in een pand van de gemeente een vuurwerkbom ontploft. Volgens de politie is de bom door het raam gegooid waarna er brand uitbrak.

In het pand in de wijk Lombardijen zit een projectruimte waar de gemeente technische maatregelen tegen inbraken laat onderzoeken. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Een aantal bovenliggende woningen moesten worden ontruimd, maar bewoners mochten snel weer terugkeren, meldt Rijnmond.

"Het was net een handgranaat. Zo hard was het", zegt een man die boven het pand woont: