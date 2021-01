Eredivisievoetbal in Almere, tegen De Graafschap zet de FC een grote stap

2021 is het jaar waarin Almere City FC voor het eerst naar de eredivisie zou moeten promoveren. De club ligt ook op koers, zoals vijf jaar geleden in een ambitieus plan werd geschetst.

En het team blijft op koers, nadat directe concurrent De Graafschap zaterdagavond werd verslagen (1-0) en de voorsprong liefst acht punten bedraagt.

Thomas Verheydt kopte in de laatste minuut van de extra tijd de winnende treffer binnen, waarna De Graafschap met stomheid geslagen van het veld stapte.

Want het waren 'De Superboeren' die in de angstige topper in de eerste divisie drie gigantische kansen hadden gekregen om met minimaal een punt terug naar Doetinchem te keren.

Druk

En dus staat nummer twee Almere na achttien speelronden liefst acht punten voor en heeft het de plek die aan het eind van de rit recht geeft op promotie stevig in handen.

Maar het seizoen is nog lang. En de druk op het elftal van Ole Tobiasen zal met de week toenemen, voorspelde de Deense trainer. Maar hij heeft zijn ploeg goed neergezet, zoals ook op het gladde veld in het Yanmar Stadion. In die volledig opgeknapte thuishaven, die door de coronapandemie nog nooit vol toeschouwers heeft mogen zitten.