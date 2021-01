Korfballers mogen eindelijk weer zaal in voor wedstrijden: 'Heerlijk'

"Eindelijk weer", zei een stralende Jet Hendriks van TOP over het treffen. "Ja, dat is heerlijk", beaamt Laurens Leeuwenhoek van rivaal PKC.

Over twee weken kunnen korfbalfans hun hart weer ophalen. Dan gaat de uitgestelde Korfbal League van start. En als voorbereiding daarop stond vandaag al een heuse topper op het oefenprogramma: TOP-PKC.

Ze hebben er lang genoeg op moeten wachten. Vorig jaar april werd de competitie vanwege corona gestaakt en in oktober werd duidelijk dat ook de start van het nieuwe zaalseizoen uitgesteld zou worden.

Andere opzet

Op 16 januari gaat de Korfbal League alsnog beginnen, met sneltests op speeldagen en een andere opzet dan normaal. De twaalf ploegen zijn verdeeld over twee poules, waarvan de twee beste doorgaan naar de kruisfinales. Niemand degradeert.

Waar bij de herstart van de volleybalcompetitie op Nieuwjaarsdag nog wel wat chagrijn te bespeuren was over de afgelopen maanden, is daar bij de korfballers van TOP en PKC niets van te merken.

"Je kan er boos om worden, maar het is zo", zegt Hendriks. En PKC-coach Wim Scholtmeijer kijkt er zelfs met een positief gevoel op terug. "Ondanks alle beperkingen hebben we er het beste van gemaakt."