Real neemt koppositie in ieder geval voor een dag over van Atlético

De ploeg van trainer Zinedine Zidane heeft nu een punt meer dan Atlético, dat morgen in actie komt en bovendien drie wedstrijden minder gespeeld heeft.

Real Madrid is in ieder geval voor een dag koploper van de Spaanse competitie. Real won thuis met 2-0 van Celta de Vigo en passeerde daardoor stadgenoot Atlético op de ranglijst.

Lucas Vázquez scoorde al na zes minuten voor Real op aangeven van Marco Asensio. Vroeg in de tweede helft was dat duo ook betrokken bij de 2-0, maar ditmaal was Vázquez aangever voor de treffer van Asensio.

Karim Benzema was nog twee keer dicht bij de 3-0, maar zijn schoten gingen naast en over.

Gelijkspel in derby Sevilla

Nummer vijf Sevilla speelde op bezoek bij Real Betis met 1-1 gelijk. De felle derby van Sevilla leverde geen winnaar op, maar wel flink wat kaarten. De scheidsrechter trok vijf keer geel voor de thuisploeg en twee keer voor Sevilla.

Suso zette Sevilla vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar niet veel later maakte Sergio Canales gelijk voor de thuisploeg uit een strafschop. Een kwartier voor tijd miste Nabil Fekir een tweede strafschop voor Betis.

Luuk de Jong begon in de basis bij Sevilla, maar werd in de rust gewisseld.