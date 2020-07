Premier Italië wil stroperige bureaucratie aanpakken

De Italiaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd die de ingewikkelde bureaucratie in het land moeten terugdringen. De beruchte ambtelijke molens worden al jaren gezien als de voornaamste oorzaak van de slechte economische prestaties van het land.

Het 'versimpelingsbesluit' wordt door premier Conte aangeprezen als "de moeder van alle hervormingen". Die hervormingen zijn volgens hem ook nodig om de economie weer op gang te helpen na de coronacrisis, die Italië zwaar heeft getroffen.

De meeste maatregelen zijn erop gericht om de complexe ambtelijke trajecten sneller te laten verlopen. Zo worden langdurige aanbestedingsprocedures voortaan vermeden, zodat onder meer grote projecten (wegenbouw en aanleg van spoor) veel sneller kunnen worden uitgevoerd.

Conte presenteerde een lijst van 130 van zulke projecten, die door de nieuwe maatregelen volgens hem 'eindelijk' uitgevoerd zouden moeten kunnen worden. Daaronder is een landelijk netwerk van hogesnelheidslijnen.

Morandibrug

Een van de andere projecten is de 'Gronda', de grote ringweg rond Genua. Volgens correspondent Mustafa Marghadi is dat project lange tijd tegengehouden door de Vijfsterrenbeweging, die zich had aangesloten bij het lokale verzet tegen de ringweg.

De ringweg moet onder meer de verkeersdruk op de Morandibrug flink verminderen. Die stortte twee jaar geleden in. Als de bureaucratie doortastender was geweest, was die ringweg er sneller gekomen en was de brug misschien wel nooit ingestort, is het idee.

Angst voor meer corruptie

Om de ambtelijke procedures te versnellen worden er ook straffen ingesteld voor ambtenaren die niet snel genoeg werken. Tegelijkertijd worden de regels zo aangepast dat ambtenaren zich minder zorgen hoeven te maken over juridische procedures wanneer ze fouten hebben gemaakt.

Nu gebeurt het volgens Conte nog geregeld dat procedures vertraagd worden, omdat ambtenaren zeker willen weten dat ze niet achteraf aangeklaagd kunnen worden.

De nieuwe regels betekenen volgens de premier niet dat de kans op corruptie groter wordt, want daar wordt meer op gelet. "We heffen de snelheidslimiet op, maar we zetten ook meer snelheidscamera's neer", aldus Conte.

Niet de eerste keer

Over de maatregelen, die 174 pagina's beslaan, is weken onderhandeld. Het pakket moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse regering probeert de bureaucratie aan te pakken. In 2010 zei de toenmalige 'minister voor vereenvoudiging' Roberto Calderoli dat hij 375.000 regelingen had afgeschaft. Maar burgers en bedrijven zouden daar weinig van hebben gemerkt.