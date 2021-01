Groep Republikeinse senatoren gaat stemmen tegen uitslag verkiezingen

Elf Amerikaanse senatoren van de Republikeinse Partij doen komende week nog een laatste poging om te voorkomen dat Joe Biden president wordt, door protest aan te tekenen bij de laatste telling van de kiesmannen in de Senaat. De groep, onder leiding van oud-presidentskandidaat Ted Cruz, is van plan om op 6 januari tegen de uitslag van de verkiezingen te stemmen.

Het tellen van de kiesmannen is normaal gesproken een ceremoniële handeling in de Senaat.

De elf zeggen de stem van kiesmannen uit door president Trump betwiste staten niet te zullen accepteren. Ze willen dat het Congres een commissie instelt om onderzoek te doen naar de verkiezingsuitslag. Volgens Amerikaanse media is dat vooral een symbolische stap die vrijwel zeker weinig effect zal hebben.

Verdeeldheid binnen partij

Binnen de Republikeinse Partij is onenigheid over het protest van Cruz en consorten. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, riep zijn partijgenoten juist op om de uitslag te respecteren.

President Trump beweert al vanaf 3 november, de dag van de verkiezingen, dat er is gefraudeerd bij het tellen van de stemmen en dat er poststemmen vervalst zijn. Die beschuldigingen zijn door meerdere rechters als onbewezen bestempeld. Ook minister Barr van Justitie, die inmiddels weg is, zei dat er geen sprake was van verkiezingsfraude.

Joe Biden wordt op 20 januari beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten.